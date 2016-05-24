Опрос: Так непопулярны президент и премьер-министр Франции еще не были
Париж, 24 мая, 2016, 08:58 — ИА Регнум. Популярность президента Франции Франсуа Олланда и главы французского правительства Мануэля Вальса побила новые рекорды, достигнув еще более низкого уровня, сообщает Le Parisien со ссылкой на исследование общественного мнения, проведенное организацией Odoxa.
Всего лишь 16% (на 1% меньше, чем месяцем ранее) опрошенных граждан Франции считают Олланда «хорошим президентом», тогда как противоположной точки зрения придерживается 83% респондентов.
Снизилась популярность и главы французского правительства. Так, Вальс потерял 3%, и теперь всего 26% граждан Франции находят его «хорошим премьер-министром», тогда как 73% считают наоборот.
Такое развитие событий связано, прежде всего, с попытками провести реформу трудового законодательства, которое упрощает процедуру массовых увольнений, увеличивает рабочую неделю, а также предусматривает иные жесткие меры.