Париж, 24 мая, 2016, 08:58 — ИА Регнум. Популярность президента Франции Франсуа Олланда и главы французского правительства Мануэля Вальса побила новые рекорды, достигнув еще более низкого уровня, сообщает Le Parisien со ссылкой на исследование общественного мнения, проведенное организацией Odoxa.

lucmelmont.canalblog.com Франсуа Олланд

Всего лишь 16% (на 1% меньше, чем месяцем ранее) опрошенных граждан Франции считают Олланда «хорошим президентом», тогда как противоположной точки зрения придерживается 83% респондентов.

Снизилась популярность и главы французского правительства. Так, Вальс потерял 3%, и теперь всего 26% граждан Франции находят его «хорошим премьер-министром», тогда как 73% считают наоборот.

Такое развитие событий связано, прежде всего, с попытками провести реформу трудового законодательства, которое упрощает процедуру массовых увольнений, увеличивает рабочую неделю, а также предусматривает иные жесткие меры.