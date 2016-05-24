Владикавказ, 24 мая, 2016, 08:49 — ИА Регнум. Школы Северной Осетии готовы к проведению единого государственного экзамена. Как сообщает 24 мая корреспондент ИА REGNUM, по данным Минобрнауки республики, участниками ЕГЭ станут 4318 учеников 11-х классов. Всего экзамен будут сдавать с учетом выпускников прошлых лет более пяти тысяч человек.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сдача ЕГЭ

В текущем году ЕГЭ будут сдавать в 29 пунктах проведения экзамена, которые полностью оснащены необходимой техникой, в том числе средствами видеонаблюдения. Завершено комплексное обучение лиц, обеспечивающих проведение экзамена. Организовано взаимодействие с МВД республики по обеспечению общественного порядка и безопасности на всех пунктах проведения и прилегающих к ним территориям. Заключен контракт с «Ростелеком» на оказание услуг по обеспечению каналов связи при проведении видеосъемки и видеозаписи, а также договор с Управлением специальной связи по РСО-Алания на доставку и сбор экзаменационных материалов в пункты проведения ЕГЭ.

С целью общественного контроля и обеспечения объективности проведения ЕГЭ в республике организована работа по аккредитации общественных наблюдателей. Ими станут представители Ставропольского края, которые будут присутствовать в пунктах проведения ЕГЭ, а также при работе предметных комиссий в региональном Центре оценки качества образования при сканировании работ участников экзамена.

Отметим, что Северная Осетия участвовала в федеральном проекте «Я сдам ЕГЭ». В рамках его республика приняла участие в четырех диагностических срезах по русскому языку, математике базового и профильного уровней, обществознанию. По их результатам был разработан алгоритм устранения пробелов предметной подготовки обучающихся. Особое значение на всех этапах подготовки к проведению ЕГЭ в 2016 году отводилось организации информационной работы с участниками единого государственного экзамена, их родителями, учителями, представителями общественных организаций по вопросам нововведений в процедуре проведения ЕГЭ.

Готовность школ республики к ЕГЭ проверил руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов, который накануне прибыл в Северную Осетию. Он высоко оценил проделанную властями региона работу по подготовке к экзамену. По критериям оценки эффективности организационно-технологического обеспечения ЕГЭ, РСО-Алания была отнесена Рособрнадзором к «зеленой зоне».

Напомним, что в 2015 году единый государственный экзамен в Северной Осетии прошел максимально объективно и честно. ЕГЭ в республике сдавали 6348 человек, которые были занесены в базу данных единого госэкзамена. Отметим, что в регионе сохраняется тенденция, связанная с выбором школьниками предметов гуманитарного блока. Кроме двух обязательных предметов — математики и русского языка, более 70% экзаменуемых выбрали обществознание, 50% выпускников сдавали историю