Москва, 24 мая, 2016, 08:46 — ИА Регнум. Brent может и не пробить отметку 50,00 долл./барр. в ближайшее время, так как три ключевых драйвера роста для актива очень быстро ушли со сцены, считает старший аналитик ГК Forex Club Алена Афанасьева.

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«Goldman Sachs резко сменил прогноз по черному золоту, заявив, что в мае будет наблюдаться дефицит предложения. В рамках подобного прогноза инвестиционная компания опиралась на ожидания продолжительного периода сокращенных объемов добычи в Канаде, Нигерии и Ливии. Однако получилось так, что все три фактора были разрешены довольно быстро», — пояснила Афанасьева.

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«Таким образом, попытки нефти уйти ближе к 50,00 еще будут отмечаться, но не факт, что они произойдут, поэтому для краткосрочных инвесторов любое движение вниз можно воспринимать как возможность войти продажами с ближайшей целью на отметке 48,00 долл./баррель», — предположила эксперт.

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Как сообщает ИА REGNUM, сегодня, 24 мая, мировые цены на нефть снижаются под давлением от укрепляющегося доллара и на ожиданиях инвесторов данных по запасам энергосырья в США от Американского института нефти (API. По состоянию на 07:21 мск стоимость июльских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent опускалась на 0,48% — до $48,12 за баррель, на нефть марки WTI — на 0,42%, до $47,88.