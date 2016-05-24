Магас, 24 мая, 2016, 08:41 — ИА Регнум. Крупный арсенал вооружения и боеприпасов, принадлежащий бандгруппе, связанной с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ, ликвидирован в Ингушетии. Схроны с оружием и боеприпасами были оборудованы на территории Назрановского района.

wallcoo.net Пулеметная лента

Два тайника были обнаружены на центральном кладбище села Экажево, еще пять в лесу, прилегающем к населенному пункту, сообщили ИА REGNUM 24 мая в пресс-службе информационного центра Национального антитеррористического комитета.

В бандитском схроне находились готовое к применению самодельное взрывное устройство, более 40 кг взрывчатых веществ, используемых в качестве компонентов для изготовления СВУ, четыре гранатомета РПГ, пулемет РПК, большое количество боеприпасов и гранат. Все найденное вооружение было вывезено за пределы населенного пункта и уничтожено направленным взрывом.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая в Ингушетии были задержаны четыре жителя республики, которые входили в законспирированную ячейку, связанную с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ), запрещенной в России. Группа была создана для совершения преступлений в отношении представителей органов власти, сотрудников правоохранительных органов, сторонников традиционного ислама, сообщили в НАК.