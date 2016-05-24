Калининград, 24 мая, 2016, 08:41 — ИА Регнум. В Калининграде расследуют серьёзное ДТП, произошедшее накануне вечером. На автобусную остановку, расположенную на ул. 9-го Апреля, на большой скорости въехал автомобиль «Ауди».

vk.com /«Сообщество автомобилистов Калининграда и области» Место происшествия

Машина пробила металлическое ограждение, сбив насмерть пожилого мужчину. По словам очевидцев, по счастливой случайности обошлось без крупных жертв.

Автомобилем управляла молодая калининградка. По предварительным данным, она пыталась проскочить перекрёсток на мигающий зеленый свет и в это время столкнулась с другой машиной, выезжающей с улицы Фрунзе.