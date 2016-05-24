Кемерово, 24 мая, 2016, 08:39 — ИА Регнум. С начала клещевого сезона в Кемеровской области к медикам с жалобами на присасывание клещей обратились 10 144 человека, из них детей и подростков до 17 лет — 2002 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном Роспотребнадзоре. Для сравнения, в 2015 году за аналогичный период пострадали почти 11 тыс. человек, в том числе 2,3 тыс. детей.

Клещ

Наибольшее количество обращений зарегистрировано в Кемерово (2085 человек), Новокузнецке (1453), Прокопьевске (420), Юрге (357), Берёзовском (492), Гурьевске (368) и Анжеро-Судженске (351).

За последнюю неделю в медучреждения области обратились 2156 человек, в том числе 434 ребенка.

При лабораторном исследовании 1352 клещей, снятых с лиц, пострадавших от присасывания, в 164 клещах (12,5%) выявлено наличие вируса клещевого энцефалита. Всем пострадавшим введён иммуноглобулин.