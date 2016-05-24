Вашингтон, 24 мая, 2016, 08:37 — ИА Регнум. В США более 70 деятелей культуры написали письмо с призывом президенту США Бараку Обаме пересмотреть решение об отказе от извинений за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году, сообщает информационное агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Обама

Письмо, в частности, подписали режиссер Оливер Стоун и философ, публицист и лингвист Ноам Хомский. По мнению деятелей культуры, Обаме следует не только извиниться за атомные бомбы, сброшенные на японские города, но и отменить план выделения новых средства на модернизацию ядерного оружия в США.

Кроме того, Вашингтон должен активизировать переговоры с Москвой по ядерному разоружению, говорится в письме. Также авторы коллективного письма призвали Обаму встретиться с жертвами атомной бомбардировке в рамках визита главы Белого дома в Хиросиму, который состоится 27 мая. Так он сможет узнать не только о страданиях людей, переживших ядерный удар, но и сможет познакомится с «их несгибаемым стремлением к ликвидации ядерного оружия».

Как сообщало ИА REGNUM, Барак Обама 27 мая в рамках саммита «Большой семерки» намерен совершить исторический визит в Хиросиму — город, стёртый с лица земли в результате ядерной бомбардировки США в 1945 году. Ожидается, что президент США может возложить цветы у памятника погибшим в Мемориальном парке мира, а также посетить расположенный в парке Мемориальный музей мира, в котором выставлена посвящённая бомбардировке экспозиция.

Барак Обама станет первым главой Белого дома, который решится на данный шаг. О намерении посетить Хиросиму Обама заявил в эфире японского телеканала NDK. По его словам, он не должен извиняться за ядерные бомбардировки японских городов, поскольку в разгар войны лидеры вынуждены принимать «любые решения», и порой, главе государства приходится принимать «очень трудные решения». А задавать вопросы и искать на них ответы — это работа историков.

Вместо извинений Обама предложил задуматься о том, как бывшие противники США и Япония объединились и сформировали одни из самых близких партнерских отношений в мире.