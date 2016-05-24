Пекин, 24 мая, 2016, 08:29 — ИА Регнум. Национальная комиссия по развитию и реформам КНР опубликовала заявление, согласно которому в ближайшие 3 года в Китае будет заложена платформа по интеграции технологий искусственного интеллекта (ИИ) в различные отрасли промышленности.

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Программа по развитию искусственного интеллекта будет развернута в рамках общенациональной кампании «Интернет плюс», начатой в 2015 г. По планам китайских властей, к 2018 г. Китай станет мировым лидером в области ИИ-технологий, пишет «Жэньминь жибао».

Государственным ведомствам было поручено проработать изменения в фискальной политике в отношении предприятий, занимающихся развитием робототехники и ИИ-технологий, а также создать благоприятные условия для международного сотрудничества.

С помощью роботизации и использования искусственного интеллекта Китай надеется модернизировать свой производственный сектор и решить проблему нехватки квалифицированной рабочей силы.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в конце марта глава самого крупного китайского интернет-поисковика Baidu Inc. Чжан Янцинь заявил, что эра искуственного интеллекта наступит очень скоро, но человечеству нечего бояться.