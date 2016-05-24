Барнаул, 24 мая, 2016, 08:27 — ИА Регнум. УФАС по Алтайскому краю сегодня, 24 мая, обнародовала данные еженедельного мониторинга оптовых и розничных цен наиболее крупных участников рынка ГСМ Алтайского края. Они свидетельствуют о небольшом снижении (на 50 копеек) розничных цен на дизельное топливо. Цена бензина на крупнейших сетевых заправочных станциях региона — Газпромнефть и Роснефть — остается стабильной.

Динамика цен на нефтепродукты в Алтайском крае

Стоимость АИ-92 варьируется от 32,50 до 32,70 рублей; АИ-95 — от 35,65 до 35,70 рублей; ДТ летнее стоит от 33,60 до 33,70 рублей за литр.

«Ситуация на мелкооптовом рынке без значительных колебаний, стабильна», — заявили в ФАС.

Как уже сообщало ИА REGNUM, данные предыдущего мониторинга ФАС, осуществленного 24 апреля по 8 мая 2016 года, показали, что ДТ летнее стоило от 34,10 до 34,20 рублей за литр.