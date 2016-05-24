Москва, 24 мая, 2016, 08:38 — ИА Регнум. Законопроект об уголовной ответственности за оскорбление гимна России получил одобрение в Верховном суде, сообщает пресс-служба одного из авторов документа — сенатора Вадима Тюльпанова.

kremlin.ru Российский флаг

Авторами законопроекта являются Тюльпанов и депутат Госдумы от «Единой России» Разиет Натхо. Его смысл заключается в том, что оскорбление российского гимна следует считать таким же противоправным действием, как и оскорбление флага и герба страны.

Согласно предложенному проекту закона, максимальное наказание за оскорбление гимна составит один год лишения свободы. В августе прошлого года Натхо заявила о важности всех государственных символов России: «Надругательство над ними — это по сути оскорбление чести нации и государства в целом».

Авторы проекта закона напомнили о том, что произошло 8 апреля 2016 года в Севастополе. На одной из публичных церемоний гимн России исполнялся с искажениями музыки и текста.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 августа в Севастополе на церемонии открытия съезда общественников во время исполнения гимна РФ на большом экране появился текст с переделанным текстом, содержащим оскорбительные слова. 11 апреля руководитель общественного совета при губернаторе Олесия Романова-Плаксина сообщила, что текст искаженного российского гимна был скачан из интернета сотрудником центра культуры, где проводилось мероприятие.

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