Улан-Удэ, 24 мая, 2016, 08:21 — ИА Регнум. В Бурятии 24 мая зарегистрировано 17 действующих лесных пожаров на общей площади более 20,4 тыс. га в Баргузинском, Кижингинском, Муйском, Прибайкальском, Хоринском, Баунтовском, Еравнинском и Курумканском районах.

wallpaperstunnel.com Лесной пожар

Как сообщили ИА REGNUM в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ), еще три очага в Баунтовском, Баргузинском и Курумканском районах локализованы на площади около 19 га.

Возгорания в лесах ликвидируют около 1 тыс. человек. Применяется более 100 единиц тяжелой и лесопожарной техники. Проводится патрулирование территории и переброска сил самолетами АН-2 и вертолетом МИ-8.

По данным РАЛХ, за прошедшие сутки лесная охрана ликвидировала шесть очагов в Бичурском, Муйском, Еравнинском, Иволгинском районах и в пригороде Улан-Удэ на общей площади около 4 тыс. га. В том числе потушен крупный пожар в Еравнинском районе на общей площади 3,7 тыс. га. По словам огнеборцев, тушение пожаров осложняется жаркой ветреной погодой.

За прошедшие сутки было обнаружено 10 очагов на общей площади около 72 га. Причиной возникновения возгораний стало неосторожное обращение местного населения с огнем, говорится в сообщении ведомства.

Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 246 очагов, общая площадь, пройденная огнем, составляет более 70 тыс. га. В 2015 году к 24 мая в регионе было зарегистрировано 585 очагов. Пройденная огнем площадь превышала 152 тыс. га.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Бурятии 23 мая действовало 10 лесных пожаров на общей площади около 16 тыс. га в Баргузинском, Муйском, Баунтовском, Еравнинском, Прибайкальском и Курумканском районах.

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Ситуация с распространением лесных пожаров в регионе привела к увольнению руководителя РАЛХ Николая Кривошеева.