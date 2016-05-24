Лондон, 24 мая, 2016, 08:26 — ИА Регнум. Когда президент США Барак Обама находился с официальным визитом в Великобритании, он ясно дал понять, что Белый дом хочет, чтобы Великобритания осталась в составе ЕС. Президента поддержали другие политики США, искренне считающие, что сохранение в составе ЕС в интересах Лондона. Однако неправильно судить из Вашингтона, что лучше или хуже для Великобритании. Каково было самим США, окажись они на нынешнем месте Соединенного Королевства, пишет лидер палаты общин Великобритании Криз Грейлин в статье для Washington Post.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Пентагон

Предположим, отмечает автор, что США создадут Американский Союз (АС), в который войдут все страны Северной и Южной Америки. У нового политического блока будет свой парламент — в какой-нибудь Панаме, — и этот американский парламента получит полномочия принимать большинство законов АС, а Верховный суд нового союза будет обладать большими, чем Верховный суд США, правами и принимать он будет решения, обязательные для исполнения в США.

Общая армия двух Америк может вытеснить устаревшую концепцию собственных вооруженных сил США. И для достижения этой мечты каждый житель Северной и Южной Америки будет иметь право жить и работать, где бы ему ни заблагорассудилось. Действительно, почему нужно запрещать гражданину Мексики переехать в Нью-Йорк?

Именно в такой ситуации на сегодняшний день и находится Великобритания, которая является частью такой организации. Европейский союз начинался как экономическое партнерство, рассчитанное на упрощение торговли между странами — как и Североамериканская зона свободной торговли.

Однако со временем союз превратился во что-то совсем иное. Теперь у него есть свой парламент и Верховный суд, он принимает почти 60% законов для стран-членов. В Брюсселе устанавливают условия труда для фабрик и офисов, правила управление жилым фондом и транспортной системой, того, как возделывать землю, добывать ископаемые, а также как исследовать рак, защищать потребителей и какой график работы устанавливать для врачей.

В этом парламенте, подчеркивает автор, решают, сколько жителей ЕС может приехать и жить в Великобритании, и, раз они приехали, Лондон должен предоставить им бесплатное медицинское обслуживание и социальное обеспечение.

Да, признает автор, до Соединенных Штатов Европы (СШЕ) дело пока не дошло, а Лондон еще располагает своими вооруженными силами. Однако союз все ближе и ближе к тому, чтобы ввести единое правительство — и к этому явным образом стремятся некоторые лидеры ЕС, такие как канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Франсуа Олланд.

США и СШЕ могут быть и сравнимы по размерам, однако во всем остальном оба союза крайне различны. Различия между странами — членами ЕС нужно оценивать не через призму отличий между, например, штатами Невада и Мэриленд, а между самими США и, например, Боливией — это непохожие страны, отличные друг от друга культуры, разные экономики, разделенные большой пропастью.

Ведь США никогда не согласятся на ситуацию, при которой страны Латинской Америки вместе начнут указывать Вашингтону, какие законы должны применяться в США.