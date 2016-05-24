Петропавловск-Камчатский, 24 мая, 2016, 08:14 — ИА Регнум. Провести высокоскоростной Интернет в 34 населенных пункта Камчатки до 2018-го года намерен новый резидент ТОР «Камчатка» — компания «Телеком 41», которая вложит в реализацию проекта 206 млн рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в «Корпорации развития Дальнего Востока».

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Инвестор будет предоставлять телекоммуникационным компаниям широкополосные спутниковые каналы связи с пропускной способностью до 1,5−2 Гбит/с.

«Мы живем в век технологий, когда оставаться на связи и быть в курсе последних новостей жизненно необходимо. Благодаря нашему проекту высокоскоростной Интернет появится и здесь», — отмечает генеральный директор ООО «Телеком 41» Вячеслав Володченко.

При этом гендиректор добавил, что интернет-хаб в Петропавловске-Камчатском будет использовать спутниковый интернет нового типа. Он основан на современных технологиях организации множественного доступа по спутниковым радиолиниям, позволяющим существенно понизить стоимость предоставляемых услуг.

Первый этап проекта с охватом семи населенных пунктов планируется реализовать уже в текущем году. Все остальные города, села и поселки получат быстрый Интернет до 2018 года.

Напомним, сейчас жители Камчатки пользуются очень дорогим и медленным интернетом. Решить эту проблему пытаются уже несколько лет. В частности, быструю связь обещает Ростелеком после того, как до полуострова дотянут оптоволокно. Планируется, что эта линия связи будет проложена до Камчатки в этом году, а население сможет воспользоваться новой связью только к концу первого квартала следующего года.

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По словам специалистов Корпорации на данный момент поступило 24 заявки от потенциальных резидентов ТОР «Камчатка» на сумму более 22,5 млрд рублей.