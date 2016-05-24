Магаданская область, 24 мая, 2016, 08:05 — ИА Регнум. Внесение изменений в закон «О недрах», которое позволит физическим лицам осуществлять добычу золота, так называемый вольный принос, находится в стадии завершения, об этом рассказал на брифинге глава Магаданской области Владимир Печеный, сообщает пресс-служба областного правительства.

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В случае принятий поправок к закону индивидуальным предпринимателям будет разрешено вести добычу рассыпного золота, правда, в определенных местах и при оговоренных условиях. Так, лицензия на право добычи ценного металла старателю будет выдаваться без проведения конкурсов и аукционов, в соответствии с заявкой. При этом предприниматель не будет обложен налогом на на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Однако разрабатывать он сможет лишь участок недр на общей площади в 15 га, выделенный для добычи золота, а запасы золота на месторождении не должны превышать 10 кг. Глубина разработки не должна превышать 5 метров, при этом нельзя проводить взрывные работы, использовать машины и оборудование и заключать договоры с подрядчиками.

Вопрос о вольном приносе был рассмотрен в Министерстве природных ресурсов РФ. Ранее с инициативой поправок выступил Владимир Печеный. Теперь проект должен быть подтвержден в Минюсте как соответствующий федеральному законодательству, а затем отправлен Правительству России для принятия распоряжения.