Вашингтон, 24 мая, 2016, 08:01 — ИА Регнум. Официальный представитель Госдепартамента США Марк Тонер заявил 23 мая, что между Россией и США не ведется диалога о проведении совместных операций в Сирии, сообщает пресс-служба департамента.

Государственный департамент США

По его словам, стороны обсуждают предложения по устойчивому механизму поддержания режима перемирия в Сирии. «Мы не говорим с ними о совместных операциях», — заявил Тонер.

Ранее МИД РФ сообщил о телефонном разговоре министра иностранных дел Сергея Лаврова с госсекретарем США Джоном Керри, в центре внимания которого находилась ситуация в Сирии.

В частности, стороны обсудили «российские предложения о проведении совместных операций против действующих в этой стране террористических группировок» и незаконных формирований.

Также глава МИД РФ указал коллеге из США на необходимость выполнения обещания Вашингтона «об отмежевании отрядов ориентированной на США сирийской оппозиции от террористов из «Джабхат ан-Нусры», на которых перемирие не распространяется».