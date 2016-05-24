Краснодар, 24 мая, 2016, 08:00 — ИА Регнум. В Краснодарском крае в текущем году выпускной экзамен предстоит сдавать почти 23 тысячам кубанских школьников. Всего по краю будут оборудованы 122 пункта приема экзаменов, которые уже готовы к проведению ЕГЭ. Такую информацию на пресс-конференции, прошедшей в краевой столице, озвучила министр образования, науки и молодежной политики региона Татьяна Синюгина, передает корреспондент ИА REGNUM 24 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сдача ЕГЭ

На подготовку и проведение нынешней экзаменационной кампании из краевого бюджета будет направлено на 15 млн рублей больше, чем в 2015 году. Всего на эти цели в казне края, по словам Синюгиной, предусмотрено 83 млн рублей.

Также, отметила министр, в текущем году были сделаны серьезные шаги по технологизации процесса проведения экзаменов, чтобы максимально исключить влияние человеческого фактора. Было приобретено новое оборудования, произведена модернизация всех систем проведения экзаменов, развернут ситуационный центр в краевом министерстве образования, в котором можно будет наблюдать за процессом проведения экзаменов в онлайн-режиме. Сегодня 119 из 122 пунктов проведения ЕГЭ подключены к системе наблюдения в режиме реального времени. Кроме этого, по словам министра образования, все экзаменационные работы будут сканироваться в пунктах проведения ЕГЭ.

Возрастет и количество общественных наблюдателей на ЕГЭ.

Также по теме: Свыше 8 тыс. кубанских выпускников сдавали ЕГЭ по биологии и истории«Можно говорить о том, что экзамен сдает вся система образования, и мы заинтересованы в успешной сдаче ЕГЭ. Сегодня наша задача — выполнить все необходимые требования по процедуре проведения экзамена», ­ — добавила Татьяна Синюгина.

Всего этим летом выпускной экзамен будут сдавать около 23 тысяч кубанских школьников. Пройти тестирование и проверить свои знания школьных предметов они смогут на 122 оборудованных пунктах приема экзаменов. К проведению экзаменов они уже готовы, заверила глава регионального минобра. Основная волна итоговой аттестации начнется уже на этой неделе: 27 мая состоится первый ЕГЭ по литературе и географии. Экзамены сдадут более 4 тысяч выпускников.

Как сообщало ИА REGNUM, в прошлом году в крае единый государственный экзамен также сдавали более 23 тыс. выпускников. Досрочная сдача ЕГЭ началась уже 23 марта 2015 года. Среди новшеств прошлого года — из ЕГЭ полностью исключили тестовую часть, которая предусматривает возможность выбора из нескольких вариантов ответов. Экзамен по русскому языку на наивысший балл написали более 130 кубанских выпускников. Высокие результаты — от 85 баллов и выше — показали 15% выпускников. Обязательный экзамен по этому предмету на Кубани сдавали около 21 тыс. участников. Биологию выбрали почти 4 тыс. человек. Историю сдавали 4,3 тыс. выпускников.