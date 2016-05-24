Москва, 24 мая, 2016, 07:42 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ в связи с обнаружением над Японским морем самолета-разведчика ВВС США вызвало атташе по вопросам обороны при посольстве США, сообщает пресс-служба Минобороны.

Дарья Антонова ИА REGNUM Посольство США в Москве

В оборонном ведомстве отметили, что экипаж американского самолёта-разведчика RS-135 действовал крайне непрофессионально. В частности, он не предоставил информацию о маршруте диспетчерам региона.

Кроме того, самолет ВВС США создал серьёзную опасность столкновения с судами гражданских авиакомпаний — он летел с выключенным транспондером. В Минобороны РФ представителю американского военного ведомства указали, что RS-135 осуществлял воздушную разведку над Японским морем вблизи государственной границы России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что российские авиадиспетчеры вынужденно изменили высоту полета самолетов авиакомпаний KLM и Swiss над Японским морем, поскольку к пассажирским судам опасно приблизился тяжёлый четырёхдвигательный самолёт. На запросы наземных служб его экипаж не отвечал.