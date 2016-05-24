Петухово, Курганская область, 24 мая, 2016, 22:13 — ИА Регнум. В Курганской области завершено расследование уголовного дела в отношении главы Петуховского района Курганской области Сергея Герасименко, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном СКР.

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По данным следствия, в период с сентября по декабрь 2014 года Герасименко создал подконтрольное ему юридическое лицо, оказывающее услуги теплоснабжения, трудоустроив в него своих близких родственников и знакомых.

Являясь ранее директором МУП «Городские тепловые сети», чиновник знал о прибыльности котельных района. Поэтому, используя служебные полномочия, как считает следствие, обеспечил незаконное за­ключение между МУП «Городские тепловые сети» и подконтрольным ему предприятием концессионного соглашения, приняв меры к недопущению до участия в тендерах иных юридических лиц.

В дальнейшем Герасименко, по версии следствия, оказывал покровительство подконтрольной ему организации, которая длительное время была монополистом по оказанию услуг теплоснабжения в Петуховском районе, а предприятие, где будто бы трудились его родня и знакомые, поставляло тепло по завышенному тарифу, не утвержденному в установленном законом порядке. Родственникам и доверенным лицам стабильно начислялась и выплачивалась высокая заработная плата, а также заключались договоры аренды их личных автомобилей.

Также Сергей Герасименко обвиняется в том, что в октябре-ноябре 2014 года, используя свое служебное положение, распорядился имуществом, принадлежащим другому муниципальному образованию — городу Петухово, причинив ущерб свыше 2 миллионов рублей.

СКР обвиняет Герасименко по четырем статьям Уголовного кодекса: в злоупотреблении должностными полномочиями, незаконном предпринимательстве, причинении имущественного ущерба путем обмана. В ближайшее время уголовное дело будет передано в суд.

Отметим, что на время следствия Герасименко был отстранен от должности, на его автомобиль был наложен арест.