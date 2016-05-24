Монтевидео, 24 мая, 2016, 07:34 — ИА Регнум. Нападающий «Барселоны», и сборной Уругвая Луис Суарес вернется к выступлениям через три недели, сообщает Associated Press со ссылкой на врача сборной Уругвая Альберто Пана.

fcbarcelona.com Луис Суарес

Луис Суарес получил травму бедра в ходе финального матча Кубка Испании, в котором он участвовал в составе «Барселоны».

По этой причине сборная Уругвая может начать выступление на групповом этапе Кубка Америки без знаменитого форварда.

Напомним, что матчи Кубка Америки начнутся 4 июня, а сборная Уругвая 6 июня играет против команды Мексики. Далее её ждут матчи против команд Венесуэлы и Ямайки, они пройдут 10 июня и 14 июня соответственно.