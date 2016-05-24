Вашингтон, 24 мая, 2016, 07:21 — ИА Регнум. Внесенный в Конгресс США новый законопроект о санкциях против России не нашел поддержки у Госдепартамента США, заявил координатор санкционной политики Госдепа Дэниел Фрид, сообщает ПРАЙМ.

Государственный департамент США

По его словам, внешнеполитическому ведомству не нравится идея формально кодифицировать санкции, поскольку тогда будет уменьшена «гибкость в использовании санкций для восстановления суверенитета Украины, в сотрудничестве с ЕС».

Напомним, в апреле в Конгресс США был внесен законопроект, направленный на поддержку демократии и стабильности на Украине, — так называемый Акт о стабильности и демократии для Украины. Документ предусматривает усиление наблюдения за деятельностью банков, возможное расширение «списка Магнитского» и отказ от признания присоединения Крыма к России.

Фрид отметил, что у него нет сомнений в желании авторов Акта помочь Украине, но такая формализация механизма «ограничительных мер» вряд ли сработает.