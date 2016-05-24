Москва, 24 мая, 2016, 07:33 — ИА Регнум. Над озером Байкал нависла экологическая угроза: водоём в результате строительства трёх гидростанций на реке Селенга, которое собирается осуществлять Монголия, может повторить судьбу Аральского моря, пишет газета «Известия».

Байкал

Отмечается, что для спасения Байкала необходимо отменить строительство, но тогда Монголии нужно что-то предложить взамен. В настоящее время Улан-Батор недоволен экономическими условиями, на которых в эту страну поставляется электроэнергия из России. В качестве спонсора новых ГЭС выступил один из банков Китая, уже выделивший на инфраструктуру $827 млн.

Москва намерена создать альтернативу строительству гидростанций и ищет другие возможности для обеспечения Монголии электроэнергией. В этой связи 11 апреля в России уже прошёл первый раунд переговоров. В документе, составленном по итогам переговоров, сообщается, что прежде всего нужно осуществить «комплексную экологическую, социальную и экономическую оценку реализации энергетических и водохозяйственных проектов Монголии и их воздействия на реку Селенга и озеро Байкал».

Ситуацию прокомментировал директор Байкальского заповедника Василий Сутула. По его мнению, негативные последствия от строительства ГЭС — это и сокращение обитаемых на территории заповедника животных, и в целом ухудшение состояния уникальной территории.

«К тому же электроэнергия с ГЭС потенциально может предназначаться для рудной промышленности, а это риск того, что в реку, а затем и в озеро могут попасть ее отходы и другие загрязняющие вещества», — сказал он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 апреля 2015 года по итогам совещания комиссии Совета безопасности РФ стало известно, что строительство гидротехнических сооружений на реке Селенга на территории Монголии может негативно отразиться на Байкале.