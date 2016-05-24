Пекин, 24 мая, 2016, 07:16 — ИА Регнум. Комиссия здравоохранения и планирования семьи сообщила о втором «завозном» случае заболевания лихорадкой Зика. 15 мая врачи одной из больниц Пекина впервые подтвердили аналогичный диагноз у гражданки КНР.

wbt.com Борьба с комарами, разносчиками вируса Зика

На этот раз пациентом стал 35-летний мужчина, вернувшийся в столицу КНР из Боливии. Мужчина почувствовал себя плохо накануне отлета в Китай. По прибытии в Пекин 22 мая гражданин КНР обратился к сотрудникам аэропорта за медицинской помощью, которые на месте выявили симптомы лихорадки Зика, пишет «Наньцзао жибао».

Врачи больницы, куда был экстренно госпитализирован мужчина, подтвердили диагноз. По словам врачей, в настоящий момент пациент находится под пристальным медицинским наблюдением, его жизни ничего не угрожает.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 15 мая в Пекине был подтвержден первый случай заболевания лихорадкой Зика. 29-летняя жительница восточной китайской провинции Шаньдун с лихорадкой и сыпью на коже вернулась из поездки в Венесуэлу. В столицу КНР девушка прибыла 13 мая.