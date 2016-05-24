Пекин, 24 мая, 2016, 06:55 — ИА Регнум. Государственное управление безопасности труда опубликовало заявление о начале общенациональной проверки всех химически опасных объектов на территории Китая.

neftegazstrojsnab.ru Производство

В течение нескольких недель специальные комиссии проверят все склады и предприятия, на которых ведется хранение, переработка или транспортировка химических веществ, представляющих опасность для экологии, пишет «Синьхуа».

Поводом для начала массовых проверок на предприятиях стал пожар на одном из складов в провинции Цзянсу в конце апреля 2016 г.

Как отмечено в заявлении, особое внимание будет уделено хранению и транспортировке таких химических веществ, как нитрат аммония, цианид натрия и пироксилин. Руководители предприятий, на которых будут замечены нарушения техники безопасности, понесут уголовную ответственность.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в августе 2015 г. на химическом складе в Тяньцзине прогремели несколько взрывов, после чего начался пожар, жертвами которого стали 173 человека.