Исследователи из КНР доказали принадлежность спорных островов Китаю
Санья, Китай, 24 мая, 2016, 06:41 — ИА Регнум. Китайские исследователи представили журналистам доказательство принадлежности КНР спорных островов в Южно-Китайском море. В руках ученых оказалась рукописная книга времен правления династии Мин, с помощью которой китайские рыбаки осуществляли навигацию в течение нескольких веков.
«Мы изучили одну из немногих уцелевших рукописных книг китайских рыбаков, возраст которой составляет около 600 лет. Данный артефакт является прямым доказательством того, что острова Сиша и Наньша являются исконно китайскими», — заявил профессор Хайнаньского университета Чжоу Вэйминь.
Владельцем многовекового артефакта является 81-летний потомственный рыбак Су Чэнфэнь. По его словам, книга была подарена ему отцом в 1958 г. Документ уже более пяти веков передается из поколения в поколение, пишет «Сина синьвэнь».
Представленная книга содержит подробные описания маршрутов от берегов о. Хайнань ко всем известным архипелагам в Южно-Китайском море. Книгу очень сложно расшифровать, так как она написана архаичным языком, однако экспертов поразила точность описаний маршрутов, полностью совпадающих с современными представлениями.
Владелец книги сообщил журналистам, что он осуществлял навигацию по книге вплоть до 1985 г. Уникальная книга содержит описание 17 маршрутов на острова Сиша и более 200 маршрутов к берегам Наньша.
«Книга подтверждает факт того, что китайские рыбаки еще со времен династии Мин (1368−1644 гг.) занимались ловлей рыбы у берегов островов, на которые ныне претендует ряд иностранных государств», — добавил Чжоу Вэйминь.
Как отметил исследователь, исторический документ уже проверен на достоверность. У ученых нет сомнений в том, что книга не является подделкой.