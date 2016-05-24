Санья, Китай, 24 мая, 2016, 06:41 — ИА Регнум. Китайские исследователи представили журналистам доказательство принадлежности КНР спорных островов в Южно-Китайском море. В руках ученых оказалась рукописная книга времен правления династии Мин, с помощью которой китайские рыбаки осуществляли навигацию в течение нескольких веков.

photo.gmw.cn Остров Сиша

«Мы изучили одну из немногих уцелевших рукописных книг китайских рыбаков, возраст которой составляет около 600 лет. Данный артефакт является прямым доказательством того, что острова Сиша и Наньша являются исконно китайскими», — заявил профессор Хайнаньского университета Чжоу Вэйминь.

Владельцем многовекового артефакта является 81-летний потомственный рыбак Су Чэнфэнь. По его словам, книга была подарена ему отцом в 1958 г. Документ уже более пяти веков передается из поколения в поколение, пишет «Сина синьвэнь».

Представленная книга содержит подробные описания маршрутов от берегов о. Хайнань ко всем известным архипелагам в Южно-Китайском море. Книгу очень сложно расшифровать, так как она написана архаичным языком, однако экспертов поразила точность описаний маршрутов, полностью совпадающих с современными представлениями.

Владелец книги сообщил журналистам, что он осуществлял навигацию по книге вплоть до 1985 г. Уникальная книга содержит описание 17 маршрутов на острова Сиша и более 200 маршрутов к берегам Наньша.

«Книга подтверждает факт того, что китайские рыбаки еще со времен династии Мин (1368−1644 гг.) занимались ловлей рыбы у берегов островов, на которые ныне претендует ряд иностранных государств», — добавил Чжоу Вэйминь.

Как отметил исследователь, исторический документ уже проверен на достоверность. У ученых нет сомнений в том, что книга не является подделкой.