Петропавловск-Камчатский, 24 мая, 2016, 06:25 — ИА Регнум. Более 30 человек на 10 единицах техники на Камчатке пытаются потушить пожар, который возник в Мильковском лесничестве всего в 15-ти километрах от села Мильково. Это возгорание, как сказали корреспонденту ИА REGNUM специалисты Охраны лесов, пока не угрожает населенному пункту.

life-pics.ru Пожар

По словам собеседников агентства, сейчас в основном горит трава. «Пожар охватил 245 гектаров. Там горит трава. Это возгорание находился недалеко от очага пожара, который потушили всего несколько дней назад на территории в 760 га», — пояснили в Охране лесов.

Это уже пятый природный пожар на Камчатке с начала пожароопасного периода. Таким образом, сейчас огнем пройдено, в общей сложности, более 1,5 тысяч га.

Читайте также: В районах Камчатки объявлен особый противопожарный режим

Тем временем на Камчатку влияет циклон, который проходит по Тихому океану и задевает полуостров. В некоторых районах синоптики временами обещают дождь, но на общей пожарной опасности в регионе он пока не отразился.

Как сообщало ИА REGNUM, в четырех районах Камчатки (Мильковском, Быстринском, Тигильском и Усть-Камчатском), введен особый противопожарный режим. Он предполагает запрет населению на посещение лесов и штрафы за разжигание костров.