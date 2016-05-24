Якутск, 24 мая, 2016, 06:42 — ИА Регнум. Секретаря Генсовета «Единой России», вице-спикера Госдумы Сергея Неверова в открытом письме просят разобраться в ситуации, сложившейся в Якутии во время предварительного голосования по отбору партийных кандидатов на выборы в Госдуму РФ. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, автор обращения, председатель общественной организации «Комитет народного контроля Якутии» Александр Якнк-Захаров уверен, что, пока еще официально не озвучены итоги праймериз в республике, нужно все проверить с помощью ревизионной комиссии и на основании её выводов принять решения в отношении ряда функционеров регионального отделения. Копия открытого письма направлена сопредседателю центрального штаба ОНФ Александру Бречалову.

Цитата из м/ф «Приключения капитана Врунгеля.». реж Давид Черкасский. 1976. СССР Ревизия

«На мой взгляд, местное отделение партии «Единой России» в Республике Саха (Якутия) совершило ряд грубейших ошибок, которые наводят тень на репутацию партии», — говорится в обращении.

В числе фактов, подтверждающих эти слова, Александр Якнк-Захаров приводит то, что «в преддверии голосования по всем бюджетным учреждениям пошли разнарядки: кому, куда пойти голосовать, и за кого надо ставить галочки». «Простые граждане испугались. Тем более от них требовали фотоотчет», — говорится в письме.

В своём обращении к Сергею Неверову Александр Якнк-Захаров напоминает, что «Единой России» нужны новые лица, но в Якутии конкуренцию им составили премьер-министр республики Галина Данчикова и руководитель администрации главы и правительства региона Юрий Куприянов.

«Участие чиновников такого ранга создало неравные условия. Они не ушли в отпуск, они использовали админресурс по максимуму. Все поездки по районам Якутии, по моим наблюдениям, производились во время исполнения прямых должностных обязанностей», — говорится в открытом письме.

Александр Якнк-Захаров также утверждает, что в день предварительного голосования в Северо-Восточном Федеральном университете членами «Молодой Гвардии» партии «Единая Россия» были розданы бланки параллельного голосования, где в списках значились только пять фамилий из 16.

Секретарь Генсовета «Единой России» также уведомляет, что результаты праймериз в Якутии до сих пор не озвучены. «Все сейчас пишут и говорят, что полным ходом идет подтасовка результатов. Если партия власти так себя ведет во внутрипартийном голосовании, то что мы, простые граждане, увидим в сентябре 2016 года, когда начнутся реальные выборы? В связи с этим у меня возникает вопрос: какие выводы будут Вами сделаны по результатам предварительного голосования в Республике Саха (Якутия)? Считаю, что все мои доводы, которые приведены в этой статье, наглядно показывают, что партия власти опять оболванила народ. Прошу Вас, пока не поздно, пока народ ожидает результаты голосования, направить ревизионную комиссию партии. И вывести нечестных на руку функционеров «Единой России» из состава партии», — обращается к Сергею Неверову якутский общественник.

В качестве подтверждения одного из фактов нарушений, допущенных в ходе предварительного голосования, он прилагает к открытому письму оригинал официального приказа директора якутского колледжа связи и энергетики имени П. И. Дудкина, в котором всем студентам и сотрудникам учреждения образования приказывают принять участие в предварительном голосовании 22 мая.

Об административном давлении на праймериз также сообщается в региональных СМИ, где приводятся в том числе многочисленные скрины переписок из мессенджера WatsApp, через чаты в котором, пишет «Блокнот Якутска», сотрудников госорганизаций принуждали принимать участие в праймериз, иногда под угрозой увольнения. СМИ также сообщает о том, что в Нюрбинском районе избирателей на участки подвозили автобусами, а глава села Уолба Таттинского района Василий Рахлеев лично объехал односельчан с бюллетенями и требованием поставить галочки в нужных местах.

Читайте также: На праймериз «Единой России» в Якутии побеждают Данчикова и Куприянов

«Разнарядка по региону была дана на главу якутского правительства Галину Данчикову и руководителя ее администрации Юрия Куприянова. При этом по районам и селам расписали, где и сколько избирателей должны проголосовать. С руководителей предприятий были затребованы списки посылаемых на праймериз, при этом в течение дня их обзванивали для контроля. «Чемпионами» в организованном голосовании стали министерства здравоохранения, образования, жилищно-коммунального хозяйства и сельского хозяйства. В последнем случае давление на фермеров шло через субсидии. В других случаях методы были еще более угрожающие: лишение премий, зарплат и увольнения», — пишет «Блокнот Якутска».

«Такая практика — гнать нас из-под палки на выборы — существовала всегда, — рассказали «Блокноту Якутска» сотрудники школы имени Н. Г. Золотарева-Якутского в селе Харбалах Верхневилюйского улуса. — Впрочем, мы и сами старались показать свою гражданскую позицию и всегда ходили на выборы. Не нравилось, когда только заставляли голосовать за конкретных кандидатов, а не по своей совести и убеждениям. Но в этот раз «Единая Россия» вовсе перегнула палку. Нас, учителей, в том числе беспартийных, заставили участвовать в праймериз «Единой России». Это же внутрипартийные выборы. Почему нас загоняют туда угрозами и унижениями? Конечно, в селах многие педагогические коллективы запуганы, потому что здесь нет другой работы. Очень обидно слышать по телевизору, что говорят Путин и Медведев, какие честные выборы у нас должны пройти, и как у нас в республике они на самом деле проходят. Остановите этот беспредел — административный ресурс! Верните учителям достоинство, защитите нас перед местными властями и «Единой Россией».

Как сообщало ИА REGNUM, председатель регионального отделения ОНФ Якутии Валерий Лютый (он был одним из кандидатов на предварительном голосовании) 22 мая заявил журналистам о допущенных в ходе праймериз нарушениях и намерении Народного фронта организовать горячую линию для сбора сообщений о таких фактах.