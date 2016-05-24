Хартум, 24 мая, 2016, 06:09 — ИА Регнум. Представители КНР и Судана подписали соглашение о строительстве первой в стране атомной электростанции. Стоимость проекта, а также дата начала строительных работ пока не сообщается.

atomic-energy.ru Строительство АЭС в Китае

Делегация из КНР прибыла в Хартум 22 мая. Как отметили китайские чиновники, в ходе переговоров с суданскими коллегами довольно быстро удалось добиться определенных договоренностей.

Стороны обсудили участие китайских государственных корпораций в строительстве АЭС и необходимой инфраструктуры в провинции Кордофан, пишет «Синьхуа».

«Строительство атомной электростанции Аль-Фула в провинции Кордофан открывает новую страницу в истории китайско-суданских отношений. Мы благодарим Пекин за оказанную нам помощь», — заявил глава Министерства финансов и экономического планирования Судана Бадр-Эддин Махмуд.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, в марте ряд китайских СМИ распространил новость о том, что китайская корпорация State Nuclear Power Technology Corp (SNPTC) может начать строительство третьей АЭС в Турции.