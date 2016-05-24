Вашингтон, 24 мая, 2016, 06:02 — ИА Регнум. Суд в Нью-Йорке приговорил к трёх годам тюрьмы гражданина Ирана и Канады за нарушение санкций США в отношении Ирана, передаёт агентство Reuters.

vesti.ru Американская тюрьма

Как было установлено в ходе судебного процесса, проживающий в Канаде 45-летний Али Реза Парса в период с 2009 по 2015 год оказывал содействие иранским компаниям в приобретении высокотехнологичных электронных компонентов, которые могут использоваться в том числе в военной сфере, а также компоненты для жидкотопливных ракетных двигателе.

Сделки с американскими компаниями Парса заключал от имени своей канадской фирмы, а затем перенаправлял товар своей же компании в Иране, либо через организации в Саудовской Аравии.

Али Реза Парса был арестован осенью 2014 года. В январе 2016 года он признал свою вину, пойдя на сделку со следствием.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте этого года в за попытку обойти американские санкции против Тегерана в США был задержан бизнесмен из Турции, 34-летний Реза Сарраф, имеющий двойное турецкое и иранское гражданство.

По данным американских властей, он и ещё двое жителей Ирана, задержать которых правоохранительным органам США не удалось, в период с 2010 по 2015 год «проводили транзакции на миллионы долларов от лица иранского правительства и бизнеса», тем самым подрывая санкционный режим.