Каир, 24 мая, 2016, 05:44 — ИА Регнум. Прокуратура Египта обратилась к властям Греции с просьбой предоставить расшифровку записи переговоров между экипажем разбившегося в Средиземном море лайнера A320 авиакомпании EgyptAir и греческими диспетчерами, передаёт агентство Reuters.

cnews.com.br В кабине самолёта

По информации агентства, генеральный прокурор Египта Набиль Садик также провёл телефонный разговор со своим французским коллегой, попросив его предоставить имеющиеся в распоряжении греческой стороны документы, аудио‑ и видеозаписи, относящиеся к катастрофе A320.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 мая самолёт А320, совершавший рейс Париж — Каир, пропал с экранов радаров в 280 км от побережья Египта. На борту воздушного судна было 66 человек: 56 пассажиров и 10 членов экипажа. Днем позднее в 290 километрах к северу от Александрии в море были обнаружена обломки воздушного судна и вещи пассажиров.

Официальные версии крушения самолёта ещё не озвучены, однако власти Египта не исключают, что это был террористический акт.