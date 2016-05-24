Петропавловск-Камчатский, 24 мая, 2016, 05:37 — ИА Регнум. Мужская и женская сборные России по горнолыжному спорту этим летом проведут подготовку на вулкане Козельский на Камчатке, где пригодный для спортсменов снег будет лежать до августа. Но, как сообщил корреспонденту ИА REGNUM министр спорта края Андрей Иванов, команды будут тренироваться на полуострове раньше — с середины июня по середину июля.

wallpaperhi.com Вулкан

По словам министра, летом на Камчатку приедут около 20 титулованных спортсменов. «Козельский вулкан очень привлекателен для тренировок благодаря длинным и широким снежникам. Устойчивый покров может держаться на склонах до середины августа. У нас есть возможность переносить наши мобильные подъёмники в зависимости от состояния снега. Кроме того, вулкан расположен недалеко от города, а значит, обеспечена транспортная доступность тренировочной базы», — сказал Андрей Иванов.

При этом собеседник агентства отметил, что помимо тренировочной базы, Камчатка предоставит лучшим горнолыжникам страны и возможность реабилитации в санатории и на базе отдыха, в которых есть термальная вода.

Кроме того, Иванов добавил, что интерес к проведению тренировок на Камчатке проявляют и иностранные сборные по зимним видам спорта. «На нас вышли представители Китая, он заинтересованы в том, чтобы на олимпиаде в Пекине в 2022 году их спортсмены выступили достойно. В этом сезоне к нам приедут специалисты, которые осмотрят склоны, условия проживания. Возможно, в будущем у нас будут тренироваться и спортсмены из Китайской Народной Республики», — пояснил министр.

Напомним, Камчатка определена базовой площадкой для тренировок команд по горным лыжам, сноуборду и фристайлу. Проводить летние тренировки предлагается на снежниках Козельского, Авачинского и Вилючинского вулканов. Вторым всероссийским центром подготовки российских команд определена Кабардино-Балкария.