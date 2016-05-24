Москва, 24 мая, 2016, 05:20 — ИА Регнум. Артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны был обнаружен в Москве в районе станции «Лихоборы». Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

ru.publika.md Снаряд

Сообщается, что опасная находка была обнаружена во время проведения земляных работ на проезде Черепановых, снаряд находился в 4 метрах от железнодорожного полотна.

По информации ТАСС, прилегающая территория была оцеплена, к месту были вызваны сапёры, которые должны вывезти опасный предмет на утилизацию.