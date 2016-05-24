Шанхай, Китай, 24 мая, 2016, 05:18 — ИА Регнум. Народный суд округа Цзинань в Шанхае приговорил иностранного гражданина к 10 годам лишения свободы и назначил штраф в размере 20 тыс. юаней за торговлю наркотическими и отравляющими веществами.

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В интересах следствия имя подсудимого не сообщалось журналистам. Известно, что осужденный является гражданином одной из западноафриканских стран, пишет «Чжунго жибао».

Мужчина был арестован 11 января 2016 г. В момент задержания у него было обнаружено 24 упаковки с кокаином, общий вес наркотического вещества составил 26 гр.

В ходе следствия было установлено, что подсудимый прибыл в КНР в 2014 г. Работал нелегально в провинции Гуанчжоу, затем мужчина переехал в Шанхай, где с ноября 2015 г. он начал продавать наркотики в ночных клубах.

В ходе судебного слушания подсудимый полностью признал свою вину и сообщил, что не собирается обжаловать приговор. После отбытия срока в одной из китайских тюрем преступник будет выдворен из КНР.