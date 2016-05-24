Далянь, Китай, 24 мая, 2016, 05:05 — ИА Регнум. Правоохранительные органы провинции Ляонин начали расследование причин пожара в одном из образовательных центров в г. Далянь, жертвами которого стали 3 учащихся.

.teleport2001.ru Тунение пожара

В момент трагедии в учебном классе находились 24 ученика. Все они посещали дополнительные курсы по английскому языку. Преподаватель сумел оперативно организовать эвакуацию детей, однако избежать жертв не удалось, пишет «Сина синьвэнь».

Прибывшие на место ЧП пожарные потушили возгорание на площади в 80 кв. метров за 25 минут. В туалете на 2 этаже спасатели обнаружили тела 3 учеников, отравившихся угарным газом.

По предварительной версии пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Полиция арестовала 3 граждан КНР, в том числе 2 владельцев образовательного центра, по подозрению в причастности к пожару. Владельцы бизнеса обвиняются в несоблюдении пожарных требований, а также в ведении образовательной деятельности без соответствующих разрешений.