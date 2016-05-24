Москва, 24 мая, 2016, 04:49 — ИА Регнум. Председатель комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков считает, что президент Украины Пётр Порошенко должен отчитаться перед Советом Европы за отсутствие результатов в расследовании трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года.

ntv.ru Трагедия в Одессе.

«Чем требовать от Совета Европы усилить давление на Россию, Порошенко должен отчитаться перед ним за отсутствие виновных за одесскую резню», — написал депутат в своём микроблоге в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая 2014 года боевики «Правого сектора» и «Самообороны Майдана» атаковали палаточный городок на Куликовом Поле в Одессе, где граждане собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса.

В ходе беспорядков сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но боевики окружили здание и подожгли его. В результате, по официальным данным, погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения.