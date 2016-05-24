Пекин, 24 мая, 2016, 04:40 — ИА Регнум. Президент Индии Пранаб Кумар Мукерджи прибыл в Пекин в рамках своего официального визита в КНР. 24 мая состоится первый раунд переговоров лидеров двух стран, на котором речь пойдет о территориальных спорах Индии и Китая. Об этом сообщила пресс-секретарь МИД КНР Хуа Чуньин.

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«Китай и Индия совместно ведут поиск справедливого и разумного способа для разрешения территориального спора. Решение территориальных разногласий даст позитивный импульс дальнейшему развитию китайско-индийских отношений», — заявила Хуа Чуньин на очередной пресс-конференции в Пекине.

Объектами территориального спора между Индией и КНР в настоящее время являются два относительно небольших, но чрезвычайно важных со стратегической точки зрения района: КНР по-прежнему не собирается отказываться от притязаний на индийский-штат Аруначал-Прадеш, который китайское руководство считает частью Тибета.

Индия, в свою очередь, продолжает обвинять КНР в «незаконной оккупации» части территории Кашмира — высокогорной соляной пустыни Аксайчин и Транс-Каракорумского тракта, переданного Китаю Пакистаном в 1963 г., пишет «Наньцзао жибао».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, официальный визит Пранаба Кумара Мукерджи состоится с 24 по 27 мая. Индийский лидер прибыл в КНР по приглашению Си Цзиньпина.