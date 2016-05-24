Москва, 24 мая, 2016, 04:25 — ИА Регнум. Группа российских инспекторов 24 мая посетит военный объект вооружённых сил Норвегии в рамках Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности. Об этом сообщили ИА REGNUM в управлении пресс-службы и информации Минобороны России.

omyworld.ru Норвежский фьорд

Как сообщил начальник национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков, российские специалисты посетят военный объект в месте его обычного расположения мирного времени, на брифинге будет получена информация от командования о личном составе, а также об основных системах вооружения и военной техники.

«Такие посещения по оценке проводятся в целях проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники», — отметили в пресс-службе российского ведомства.