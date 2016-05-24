Киев, 24 мая, 2016, 03:36 — ИА Регнум. Лидеры России, Германии, Франции и Украины в ходе телефонного разговора в ночь на 24 мая высказались за начало консультаций по вопросу развёртывания полицейской миссии ОБСЕ в Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба президента Украины, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Руководители Украины, Франции, Германии и России выразили поддержку развёртывания полицейской миссии ОБСЕ на Донбассе и начала консультаций по этому вопросу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Добавим, что чуть ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что в ходе телефонного разговора была «отмечена важность строгого соблюдения режима перемирия, повышения эффективности деятельности в зоне конфликта Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ путём придания ей дополнительных полномочий».

Как сообщало ИА REGNUM, 14 апреля президент России Владимир Путин в ходе «Прямой линии» поддержал идею президента Украины Петра Порошенко о вводе в Донбасс вооружённой миссии ОБСЕ. «Недавно был у меня разговор с Петром Алексеевичем Порошенко: он предложил усилить присутствие ОБСЕ, в том числе его предложение, чтобы наблюдатели ОБСЕ были с оружием на линии разграничения, и добиться полного прекращения огня. Я считаю, что это правильное предложение, мы это поддерживаем», — сказал Путин.

25 апреля пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что для начала полицейской миссии ОБСЕ на территории Донбасса необходимо согласование данного вопроса в самой структуре. Также, по его словам, это невозможно делать «без учёта мнения и без отсутствия прямого диалога с теми республиками, теми территориями, о размещении на территории которых идёт речь».

В тот же день глава Донецкой Народной Республики Александр Захарченко заявил на пресс-конференции, что ввод в Донбасс вооружённой полицейской миссии ОБСЕ будет расцениваться как интервенция. «Если у них появится желание появиться здесь вооружёнными, я буду расценивать это как интервенцию. ОБСЕ получила мандат на мониторинговую миссию», — подчеркнул он.

20 мая генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Занньер не исключил возможности отправки в Донбасс вооружённой миссии с целью обеспечения «безопасных условий» для проведения выборов. Кроме того, ОБСЕ готова работать с местными правоохранительными органами в ДНР и ЛНР, чтобы обеспечить работу наблюдателей и предотвратить возможные преступления. В тоже время Занньер отметил, что вооружённая миссия — это сложный сценарий, но он возможен, если на него согласятся все стороны конфликта.