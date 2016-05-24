Москва, 24 мая, 2016, 03:13 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент Украины Пётр Порошенко в телефонном разговоре обсудили вопросы политического урегулирования ситуации на юго-востоке Украины. Об этом 24 мая сообщает пресс-служба Кремля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

metronews.ru Владимир Владимирович Путин — президент Российской Федерации

В ходе беседы была «отмечена важность строгого соблюдения режима перемирия, повышения эффективности деятельности в зоне конфликта Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ путем придания ей дополнительных полномочий, а также укрепления Совместного центра по контролю и координации», информирует пресс-служба.

Сообщается, что Владимир Путин «призвал к немедленному прекращению обстрелов украинскими вооруженными формированиями населённых пунктов Донбасса». «Подчёркнуто, что ключевым элементом урегулирования должен стать прямой диалог Киева с Донецком и Луганском в целях полного и всеобъемлющего выполнения Минских договоренностей от 12 февраля 2015 года», — говорится в сообщении.

В разговоре было отмечено, что партнёрам по «нормандскому формату» передан «согласованный с ДНР и ЛНР пакет предложений по местным выборам, особому статусу, амнистии и децентрализации, которые следовало бы внимательно рассмотреть в Контактной группе».

Лидеры также обменялись мнениями о «возможных шагах по решению ряда острых социально-экономических и гуманитарных проблем юго-востока Украины». Кроме этого, были затронуты некоторые аспекты кризисной ситуации в Сирии.