Москва, 24 мая, 2016, 03:01 — ИА Регнум. Российскими самолётами доставлено более 36 тонн гуманитарной помощи в сирийский город Дейр эз-Зор, осаждённый боевиками террористической группировки «Исламское государство». Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

ntv.ru Гуманитарная помощь сбрасывается с самолёта

«В осажденный боевиками «Исламского государства» Дейр эз-Зор российскими самолётами с использованием парашютных платформ доставлено 36,2 тонны продовольствия, полученного по линии ООН», — говорится в опубликованном документе.

В настоящее время продолжается формирование гуманитарных конвоев для помощи гражданам Сирии. В населённый пункт Телль эн-Наам провинции Алеппо местным жителям доставлен хлеб.

Сообщается также, что в течение суток заключено соглашение о примирении с представителями одного населённого пункта в провинции Эль-Кунейтра. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, таким образом, увеличилось до 115.

Продолжены переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с полевыми командирами отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Алеппо и Деръа. Количество незаконных вооружённых формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий перемирия, осталось без изменений — 59.

По информации российской стороны, режим прекращения боевых действий соблюдается в большинстве провинций Сирии. За сутки зафиксировано четыре нарушения в провинции Дамаск. Формирования причисляющей себя к оппозиции группировки «Джейш аль-Ислам» обстреляли из миномётов и стрелкового оружия позиции сирийских вооружённых сил в районе населённых пунктов Арбил, Дума, Зибдин и городского квартала Басатин-Абу-Джараш в городе Дамаск.

«Российские ВКС и ВВС Сирии по оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своем расположении, ударов не наносили», — говорится в сообщении.