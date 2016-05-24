Владивосток, 24 мая, 2016, 03:08 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин одобрил расширение налоговых льгот для инвесторов на Дальнем Востоке. В зависимости от преференции ею можно будет воспользоваться либо с 2017 года, либо уже летом 2016 года. В обоих случаях, как прежде отмечал министр по развитию ДФО Александр Галушка, бюрократии больше не будет, однако будут исключения, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Отметим, что получить налоговые льготы на Дальнем Востоке сможет любое производство, за исключением тех компаний, которые выпускают подакцизные товары (к этому ограничению не относится производство автомобилей, мотоциклов и т.д.), и предприятий в сфере нефте‑ и газодобычи.

Инвесторы с 1 января 2017 года смогут воспользоваться льготой по налогу на прибыль. С 1 июля 2016 года будет действовать льгота по НДПИ. Обе преференции продлены до 1 января 2029 года.

Как сообщало ИА REGNUM, механизм предоставления налоговых льгот действовал ещё с 2014 года, однако как отмечал Александр Галушка, излишняя бюрократия оттолкнула всех инвесторов. После своеобразной работы над ошибками чиновники представили новый проект, который будет действовать по следующему принципу: вложил деньги в ДФО — получил преференцию.

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Если за три года инвестор вложил в реализацию проектов 50 млн рублей, или за пять лет вложил 500 млн рублей, то ему предоставят 10-летнюю льготу при уплате налога на прибыль и налога на добычу полезных ископаемых. При этом будут учитываться капиталовложения с 1 января 2013 года.

Кроме того, в течение первых пяти лет предусмотрена пониженная ставка налога на прибыль, которая зачисляется в региональную казну, — от 0% до 10%. Следующие пять лет — не менее 10%. Эта преференция начнёт действовать с того периода, когда впервые была получена такая прибыль.

В новом законе также прописано, что инвестор в первые два года полностью освобождается от НДПИ. Льгота действует 10 лет: в этот срок размер льготы сокращается на 20% каждые два года.