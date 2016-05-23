Армия Сирии оттеснила ИГИЛ с командных высот в районе Пальмиры
Пальмира, Сирия, 24 мая, 2016, 02:49 — ИА Регнум. Сирийские правительственные войска 23 мая заняли две командные высоты в районе города Пальмира, находившиеся под контролем террористической группировки «Исламское государство». Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«В районе города Пальмира провинции Хомс правительственные войска отбросили обороняющиеся террористические группировки «Исламского государства», взяв под контроль командные высоты на горе Джебель эль-Мазар и хребте Джебель-Кальат эль-Хирр», — говорится в опубликованном документе.
Сообщается также, что в минувшие сутки террористическая группировка «Джабхат ан-Нусра» в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Дамаск продолжала провокации, направленные на срыв перемирия.
Боевики вели огонь из реактивных систем залпового огня и миномётов по населённым пунктам Хандрат и Хайлан, аэродрому Эн-Найраб и ряду кварталов города Алеппо. В Латакии были обстреляны населённые пункты Ард-эль-Вата и Кинсибба, в провинции Хама — населённый пункт Саламия, в провинции Дамаск — населённые пункты Мардж-Султан и Блелие.
«В провинции Хама правительственные войска пресекли попытки террористов «Джабхат ан-Нусры» захватить электростанцию, расположенную на горе Эль-Махрук. Потеря данного объекта, питающего электроэнергией значительную часть провинции, приведёт к гуманитарной катастрофе для населения района», — говорится в документе.
По информации российской стороны, в районе Алеппо лидеры «Джибхат ан-Нусры» завершают формирование ударной группировки общей численностью более 6 тысяч боевиков в целях блокирования правительственных войск в городе ударом с юга, а на севере стремятся перерезать коридор к городу Нуболь. На севере провинции Латакия подразделениями вооруженных сил Сирии отражена контратака боевиков «Джабхат ан-Нусры» в районе населённого пункта Акч-Баэр.
Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.