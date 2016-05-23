Пальмира, Сирия, 24 мая, 2016, 02:49 — ИА Регнум. Сирийские правительственные войска 23 мая заняли две командные высоты в районе города Пальмира, находившиеся под контролем террористической группировки «Исламское государство». Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон на территории Сирии, распространённом пресс-службой Минобороны России, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

vita.ua Пальмира

«В районе города Пальмира провинции Хомс правительственные войска отбросили обороняющиеся террористические группировки «Исламского государства», взяв под контроль командные высоты на горе Джебель эль-Мазар и хребте Джебель-Кальат эль-Хирр», — говорится в опубликованном документе.

Сообщается также, что в минувшие сутки террористическая группировка «Джабхат ан-Нусра» в провинциях Алеппо, Латакия, Хама и Дамаск продолжала провокации, направленные на срыв перемирия.

Боевики вели огонь из реактивных систем залпового огня и миномётов по населённым пунктам Хандрат и Хайлан, аэродрому Эн-Найраб и ряду кварталов города Алеппо. В Латакии были обстреляны населённые пункты Ард-эль-Вата и Кинсибба, в провинции Хама — населённый пункт Саламия, в провинции Дамаск — населённые пункты Мардж-Султан и Блелие.

«В провинции Хама правительственные войска пресекли попытки террористов «Джабхат ан-Нусры» захватить электростанцию, расположенную на горе Эль-Махрук. Потеря данного объекта, питающего электроэнергией значительную часть провинции, приведёт к гуманитарной катастрофе для населения района», — говорится в документе.

По информации российской стороны, в районе Алеппо лидеры «Джибхат ан-Нусры» завершают формирование ударной группировки общей численностью более 6 тысяч боевиков в целях блокирования правительственных войск в городе ударом с юга, а на севере стремятся перерезать коридор к городу Нуболь. На севере провинции Латакия подразделениями вооруженных сил Сирии отражена контратака боевиков «Джабхат ан-Нусры» в районе населённого пункта Акч-Баэр.

Напомним, на территории Сирии с 27 февраля введён режим прекращения боевых действий. Под его действие не попадают террористические группировки, в том числе «Исламское государство» и «Джабхат ан-Нусра». Деятельность этих группировок на территории России запрещена по решению Верховного суда.