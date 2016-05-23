Москва, 24 мая, 2016, 02:28 — ИА Регнум. Неизвестные избили прибывших по вызову сотрудников скорой помощи в центре Москвы поздно вечером 23 мая, передаёт Life.

vashgorod.ru Скорая помощь

Бригада скорой помощи была вызвана на Шелепихинскую набережную. В квартире прибывшие врач и фельдшер подверглись нападению. Одному из них были нанесены ушибы, другому рассекли нос.

Сотрудник бригады вызвал наряд полиции, двоих нападавших удалось задержать ещё до приезда сотрудников правоохранительных органов. Сообщается, что на данный момент пострадавшие пишут заявление по факту нападения в Пресненском ОВД.

Полиция выясняет все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.