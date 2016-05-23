Лондон, 24 мая, 2016, 02:02 — ИА Регнум. Тысячи учащихся были эвакуированы в школах Великобритании после поступления звонков с угрозами в день проведения выпускных экзаменов, сообщила 23 мая газета Mirror.

Домашняя работа

По информации издания, по меньшей мере в 27 образовательных учреждений по всей стране поступили сообщения о заложенных взрывных устройствах. Некоторые угрозы были переданы на плёнке.

Один из учителей сообщил, что звонивший угрожал взорвать бомбу, а также расстрелять учеников. В другом учреждении авторы сообщения угрожали осуществить взрыв сразу же, если будет вызвана полиция.

Сообщается, что ни в одном из осмотренных полицией зданий опасных предметов обнаружено не было.