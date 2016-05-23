Пхеньян, 24 мая, 2016, 01:37 — ИА Регнум. Посол КНДР в ООН Пён Се Со расценил как пропагандистский жест заявление претендента на пост президента США Дональда Трампа о готовности встретиться с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном в случае своей победы на выборах, передаёт агентство Reuters.

ИА REGNUM

«Состоится такая встреча или нет, зависит от решения нашего высшего руководителя, но, на мой взгляд, его идея — нонсенс», — отметил северокорейский дипломат.

По мнению Пён Се Со, заявление Дональда Трампа было бесполезным и неискренним жестом, который претендент на президентский пост сделал в целях «пропаганды или саморекламы».

Как передавало ИА REGNUM, неделей ранее претендент на пост главы Белого дома от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что он бы побеседовал с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Следует отметить, что такой шаг стал бы значительной сменой курса политики США, которые прикладывают все усилия для изоляции Северной Кореи.

«Я бы поговорил с ним, я бы без проблем с ним побеседовал, — отметил миллиардер. — Я бы оказал громадное давление на Китай, поскольку с экономической точки зрения мы обладаем над ними значительной силой. Люди этого не понимают».

«Они вывозят многие миллиарды долларов из нашей страны. Миллиардов. У нас огромная власть над Китаем. КНР может решить эту проблему одной встречей или одним телефонным звонком», — сказал Трамп, подчеркнув, что Пекин является единственным союзником Пхеньяна и обладает «огромным влиянием на КНДР».