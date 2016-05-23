Минск, 24 мая, 2016, 00:56 — ИА Регнум. В лидерах по прибыльности (до вычета налогов) по итогам 2015 года стали госпредприятия, связанные с производством калийных удобрений, нефтепродуктов и табака, финансового сектора и ВПК, а в аутсайдерах — металлурги, производители автомобилей, тракторов и сельхозтехники, цемента и стекла. Об этом говорится в отчёте «Итоги деятельности ОАО за 2015 год», опубликованном 23 мая на сайте Минфина Белоруссии.

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В десятку лидеров по прибыли вошли «Беларуськалий», «Газпром трансгаз Беларусь», «Мозырский нефтеперерабатывающий завод», «Банк развития Республики Беларусь», «Гомельтранснефть «Дружба», «Пеленг», Гродненская табачная фабрика «Неман», барановичский 558-й авиационно-ремонтный завод, «Пинский комбинат хлебопродуктов» и «Промагролизинг». Из них вторую позицию занял 100%-й актив российского «Газпрома».

Десятка лидеров по убыточности представлена такими предприятиями, как «Белорусский металлургический завод» (БМЗ), «Гомсельмаш», Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат, «МАЗ», «МТЗ», Гомельский завод литья и нормалей, «Кричевцементношифер», «Гомельстекло», Борисовский мясокомбинат и модернизированный на «связанные» китайские кредиты «Белорусский цементный завод».

Все вышеуказанные предприятия были созданы в СССР и унаследованы руководством постсоветской Белоруссии. Почти все из них — государственные предприятия, а некоторые (как «Беларуськалий») — монополисты.

Перечень убыточных госпредприятий весьма обширен, у некоторых убытки исчисляются сотнями миллиардов белорусских рублей. Из года в год убыточными являются Минский автомобильный и тракторный заводы, а многие «прибыльные» госпредприятия продемонстрировали смешную прибыльность.

Так, флагман белорусского пивоварения — минский пивзавод «Криница» (в лучшие времена занимал более половины внутреннего рынка) по итогам 2015 года получил чистую прибыль в размере 24 млн белорусских рублей (около $1,3 тысячи в эквиваленте). ОАО «Ленинское — 2005» получило чистую прибыль в размере 1 млн белорусских рублей, «Минский завод Калибр» заработал целых 136 полновесных белорусских рублей.

Символическая чистая прибыль указывает на состояние реального сектора белорусской экономики и успехи заявленной модернизации, внедрения инноваций и построения «рыночного социализма» в целом. Из отчёта Минфина не ясно, как формировалась заявленная прибыль — в частности, не является ли она полностью или в значительной части незаработанными данными предприятиями деньгами.

Чистая прибыль ОАО «Газпром трансгаз Беларусь» составила почти 5 трлн белорусских рублей (4 926 643 млн по данным Минфина РБ). ОАО «АГАТ-системы управления — управляющая компания холдинга «Геоинформационные системы управления» отчиталось за более 135 млрд, даже 9-я стоматологическая поликлиника заработала более 2 млрд «зайчиков» чистой прибыли, а «Минскагротранс» — ровно 2 млрд в тех же дензнаках.

ОАО «Минский мясокомбинат» умудрился сработать «в минус» на 210 млрд «зайчиков», а чистый убыток заждавшегося «очереди инвесторов» модернизируемого ОАО «Камволь» составил без малого 59 млрд в дензнаках постсоветской республики. Для сравнения: чистая прибыль ОАО «Ресторан «Арбат» составила 85 млн белорусских рублей.

Чистый убыток Минского тракторного завода составил без малого 882 млрд белорусских рублей, ОАО «МАЗ» — управляющая компания холдинга «Белавтомаз» — без малого 971 млрд, а так и не проданное российскому «Ростех» минское оборонное ОАО «МЗКТ» продемонстрировало чистую прибыль в 301 млрд белорусских рублей. ОАО «Управляющая компания холдинга «Горизонт» получила чистый убыток в более чем 11 млрд, а чистая прибыль Минского моторного завода превысила 66 млрд белорусских рублей. Минскому «Мотовело» не помогли аресты прежних «эффективных менеджеров» и назначение впавшего в опалу бывшего председателя Мингорисполкома — чистый убыток по итогам 2015 года составил без малого 123 млрд.

Спецэкспортёр Солигорского комбината — «Белорусская калийная компания» по итогам прошлого года смогла похвастаться 11 млрд белорусских рублей чистой прибыли, а «Беларуськалий» — более 11 трлн. Чистая прибыль ОАО «Комсомольская правда» оценена в 438 млн белорусских рублей

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии третий год длится очередной экономический кризис, наличие которого Александр Лукашенко традиционно отрицает. Построению «рыночного социализма» мешает сокращение российской помощи, моральное устаревание выпускаемой продукции и игнорирование заманчивых перспектив иностранными инвесторами.