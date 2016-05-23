Рим, 24 мая, 2016, 00:53 — ИА Регнум. Министр обороны Польши Антоний Мацеревич встречался на прошлой неделе в Риме с итальянским коллегой Робертой Пинотти. А также оставил интервью итальянской газете, в котором пытался убедить, что Россия представляет реальную угрозу для Польши и Прибалтики.

cont.ws Министр обороны Польши Антоний Мацеревич

Следует отдать должное интервьюеру Il Corriere della Sera Паоло Валентино, который в своих вопросах всячески подчеркивал абсурдность обвинений Польши в адрес России, однако, министр обороны Мацеревич был непреклонен.

Так, на вопрос, нет ли нотки паникерства в разговорах о так называемой российской угрозе, Антоний Мацеревич ответил: «У меня сложилось обратное впечатление. Только страны, граничащие с Россией, осознают реальность. Остальные, похоже, не понимают всю серьезность ситуации, которая аналогична той, до присоединения Крыма, когда НАТО не поняло, что же происходило. Мы каждый день видим российские провокации: нарушения воздушного пространства, увеличение военного присутствия в Калининграде, развертывание ракет «Искандер». Поэтому в феврале мы решили укрепить восточные границы постоянным военным присутствием».

Журналист издания отметил, что даже во время холодной войны усиление западного военного присутствия всегда шло рука об руку с поддержанием диалога с Москвой. Вы за разговор с Россией, чтобы снизить напряженность?

«Только тогда, когда у нас будет чувство безопасности, именно его нам не хватает сегодня. Москва оккупирует Крым, ведет войну на Украине, говорит, что хочет напасть на Прибалтику или на Польшу», — подтверждает свою позицию примерами министр обороны Польши.

«На самом деле, Россия никогда не говорила, что хочет напасть на Польшу или Прибалтику», — попытался поспорить журналист.

«С российской стороны поступали угрозы в сторону Латвии, и зампредседателя Думы сказал, что армия Россия может оказаться в Варшаве в течение недели», — ответ Мацеревича.

«Но ни один из членов российского правительства никогда не высказывал подобные намерения, на самом деле Путин сказал, что только неуравновешенные люди могут думать, что Москва планирует атаковать страны НАТО», — не выдержал Паоло Валентино.

«Это правда, официально они говорят об открытости и диалоге. Но они говорили то же самое до нападения на Крым и на Донбасс, — подчеркнул министр. — Но должно быть ясно всем нашим партнерам, что у нас только оборонительная позиция. Польша и Прибалтика хотят иметь возможность разместить на своей суверенной территории армии НАТО, ведь мы чувствуем себя в опасности. У нас нет никаких агрессивных намерений».

На последний вопрос интервью, почему Польша отрицает европейскую солидарность, отказываясь принять квоту мигрантов сирийцев и африканцев из Италии, министр обороны ответил, что в Польше уже достаточно своих беженцев с Украины.

«Мы показываем нашу солидарность с ЕС истребителями F16, посланными на разведку в Средиземное море, или с нашим фрегатом в Эгейском море, чтобы контролировать незаконный поток мигрантов и уменьшить давление на южную границу. Это важные усилия. По поводу мигрантов, я напомню, что в Польше уже есть миллион беженцев из Украины, которые бежали от войны, и мы не спрашиваем, хотите ли вы разместить их в Италии. И потом, те, кто бежит из Северной Африки или Сирии, не ищут работу в Польше, они хотят ехать в Германию, в Скандинавские страны, в Северную Италию. Мы же не можем заставить их жить у нас и закрыть их в лагерях для беженцев в Польше. Если кто-то хочет жить в Польше после того, как будет установлено, что это настоящий беженец, мы готовы принять его».