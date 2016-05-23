Москва, 24 мая, 2016, 00:28 — ИА Регнум. Атташе по вопросам обороны при посольстве США в России был вызван в Министерство обороны России в связи с авиационным инцидентом, произошедшим 22 мая над Японским морем, сообщили в пресс-службе российского оборонного ведомства.

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«Представителю министерства обороны США было указано, что 22 мая 2016 года российскими средствами ПВО был обнаружен самолёт-разведчик ВВС США RS-135, который осуществлял воздушную разведку над Японским морем вблизи государственной границы России», — приводит сообщение Минобороны телеканал «Звезда».

В ведомстве отметили, что в результате непрофессиональных действий экипажа американского самолёта-разведчика была создана серьёзная опасность столкновения с судами гражданских авиакомпаний.

Как передавало ИА REGNUM, днём ранее стало известно, что российским авиадиспетчерам пришлось изменить высоту полёта над Японским морем самолёту авиакомпании KLM, следовавшему из Японии в Нидерланды, а затем — лайнеру авиакомпании Swiss, который выполнял рейс из Швейцарии в Японию.

Поводом для этого послужило то, что к пассажирским судам опасно приблизился тяжёлый четырёхдвигательный самолёт, экипаж которого не отвечал на запросы наземных служб.