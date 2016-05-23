Белград, 24 мая, 2016, 00:01 — ИА Регнум. Президент Сербии Томислав Николич вручил мандат на формирование нового правительства лидеру Сербской прогрессивной партии, премьер-министру Александру Вучичу, коалиция «Сербия побеждает» во главе с которым одержала победу на внеочередных парламентских выборах, передаёт 23 мая «Радио и телевидение Сербии».

predsednik.rs Томислав Николич

Ранее в этот же день президент провёл консультации со представителями всех политических сил, преодолевших 5-процентный барьер на выборах. Как отметил Томислав Николич, новому правительству «предстоит работать в очень трудное время, когда легче быть в оппозиции, но нести на себе бремя — это задача для реальных политиков».

Среди основных задач, которые стоят перед новым кабинетом, президент назвал дальнейшую интеграцию Сербии в Евросоюз, решение проблемы с беженцами, противодействие усилению ультраправых сил в Европе, привлечение новых инвестиций в Сербию, выход на новые рынки, развитие сельского хозяйства.

Николич сообщил, что в ходе консультаций заслушал мнения представителей всех партий и коалиций, тем не менее мандат на формирование правительства был вверен тому, кто получил большинство в парламенте по итогам выборов. При этом президент отметил, что переговоры «протекали в разных тонах». По сообщениям СМИ, меньше других по времени на консультациях присутствовали представители Сербской радикальной партии Воислава Шешеля, которые призвали главу государства уйти в отставку, после чего покинули кабинет.

Как сообщало ИА REGNUM, на внеочередных выборах в Скупщину Сербии коалиция «Александр Вучич — Сербия побеждает» во главе с Сербской прогрессивной партией получила 48,25% или 131 мандат в 250-местном парламенте, блок «Социалистическая партия Сербии, Единая Сербия», возглавляемый вице-премьером и главой МИД Ивицей Дачичем получил 10,59% (29 мандатов), Сербская радикальная партия Воислава Шешеля — 8,10% (22 мандата), коалиция вокруг оппозиционной прозападной Демократической партии — 6,02% (16 мандатов), блок «Достаточно — Саша Радулович» — 6,02% (16 мандатов), оппозиционная патриотическая коалиция «Двери — Демократическая партия Сербии» — 5,03% (13 мандатов), коалиция экс-президента Бориса Тадича и либералов — 5,02% (13 мандатов). Ещё 10 депутатских кресел поделят между собой пять партий национальных меньшинств, для которых не действовал 5-процентный барьер на выборах.