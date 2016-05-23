Саранск, 23 мая, 2016, 23:57 — ИА Регнум. Министерство промышленности и торговли России поддержит создание в Саранске инжинирингового центра волоконной оптики. Развитие волоконно-оптического кластера в Мордовии стало темой совещания с участием полномочного представителя президента РФ в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича, руководителя ведомства Дениса Мантурова и главы региона Владимира Волкова, сообщили ИА REGNUM в республиканском правительстве.

Пресс-служба Главы Республики Мордовия Минпромторг поддержит создание инжинирингового центра в Саранске

Первый этап строительства инжинирингового центра был завершен в 2015 году. Второй этап предполагает оснастить ИЦВО высокотехнологичным оборудованием для разработки и производства специальных видов оптического волокна.

По словам главы Мордовии, в настоящее время волоконная оптика и оптоэлектроника является одним из наиболее перспективных направлений науки и промышленности в индустриально развитых странах. «Спрос на волоконно-оптическую продукцию постоянно возрастает: среднегодовой прирост объема мирового рынка фотоники в различных сегментах составляет 10−20%», — отметил Волков.

Несоответствие между высоким качеством проводимых исследований и низким уровнем инфраструктуры волоконной оптики в нашей стране — главный аргумент в пользу создания центра развития оптоэлектроники. Также в ходе совещания обсуждались вопросы реализации проекта по выпуску высокочистых кварцевых материалов, необходимых для производства оптического волокна.

«Развитие волоконно-оптической тематики очень важно не только для Мордовии, но и для всей страны. В прошлом году в Саранске открылся первый в России завод по промышленному производству телекоммуникационного оптического волокна. Инжиниринговый центр волоконной оптики сможет объединить интересы предприятий и компаний региона в области разработки и внедрения всех видов волоконных световодов, а также приборов и систем на их основе», — полагает глава республики.