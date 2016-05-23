Лондон, 23 мая, 2016, 23:57 — ИА Регнум. Португальский специалист Жозе Моуринью, который известен по своей работе с лондонским «Челси», является главным кандидатом на пост тренера английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает Daily Mail.

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По некоторым данным, Моуринью заключил предварительное соглашение с «МЮ» еще в январе текущего года, почти сразу же после увольнения из «Челси».

Официальное объявление о назначении португальского специалиста на пост главного тренера «МЮ» ожидается в ближайшие дни.

Ранее The Telegraph сообщило, что британский футбольный клуб «Манчестер Юнайтед» отправил Луи ван Гала и его тренерский штаб в отставку. Отмечается, что клуб выплатит голландскому тренеру неустойку в размере 6,5 млн евро. Кроме того, ван Гал получит 515 тыс. евро за победу «МЮ» в Кубке Англии.

Напомним, «Манчестер Юнайтед» по итогам сезона занял пятое место в английской Премьер-лиге (АПЛ), а также завоевал Кубок Англии.

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